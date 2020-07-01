Пентагон признался в отсутствии данных, подтверждающих обвинения против России

Вашингтон, 1 июля. Пентагон признался в отсутствии информации, которая подтвердила бы обвинения в адрес России о действиях против военнослужащих США в Афганистане. Соответствующее заявление сделал министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер.

«Хотя Пентагон не имеет в настоящий момент данных, которые бы подтвердили обвинения в адрес России в злонамеренных действиях против американских сил в Афганистане, хочу заверить всех наших сотрудников, что министерство самым серьезным образом рассматривает любую и все потенциальные угрозы против американского военного персонала», — говорится в распространенном во вторник заявлении Эспера.

Ранее американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором журналисты утверждали, что Россия якобы «тайно предлагала вознаграждение» боевикам террористической организации «Талибан»1 ( запрещена на территории РФ) за уничтожение войск антитеррористической коалиции, в том числе военнослужащих США.

В МИД РФ назвали публикацию незатейливым вбросом, который «наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки». В ведомстве констатировали, что ничего другого нельзя было ожидать от разведки, которая «с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане».

В правдивости опубликованной NYT информации усомнились и в США. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал статью «заказухой» Президент США отметил, что ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу, ни главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу никто не докладывал о так называемых нападениях русских на американские войска в Афганистане.

Разведка США признала недостоверной информацию местных СМИ о якобы «сотрудничестве» России и «Талибан».

1 Организация запрещена на территории РФ.