Депутат Рады обвинил сторонников Зеленского в предательстве Украины

Киев, 1 июля. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович подверг критике партию Владимира Зеленского «Слуга народа», а также обвинил ее членов в предательстве. Выступление депутата «Оппозиционного блока — За жизнь» транслировалось в эфире телеканала «112 Украина».

Так Рабинович отреагировал на высказывание депутата от фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой, которая возглавляет парламентский комитет по социальной политике. Напомним, она ранее заявила, что в малообеспеченных семьях рождаются дети «низкого качества».

«Прошлая неделя показала, что вы уже не «слуги», вы уже «господа». Один из лидеров вашей партии, глава профильного комитета (Третьякова. — Прим. ФАН) заявила, что людей, которые мало зарабатывают, надо стерилизовать. <…> Если она останется в этом зале и останется главой комитета в украинском парламенте, это будет не просто позором для Верховной рады, это окончательно докажет, что вы такие, как она, и разделяете ее взгляды», — заявил украинский оппозиционер.

По словам Рабиновича, это «не единственное проявление фашизма» на Украине. Он напомнил, что недавно праворадикалы избили битами представителя оппозиционной партии. Парламентарий говорит, что нападкам подвергаются и другие оппозиционеры, несогласные с идеями центральной власти.

«Какая разница рабам, которые превратились в господ, что там с холопами вообще происходит. Вы предали своих избирателей, предали страну, и прощения вам не будет. Вы увидите результаты ваших дел на местных выборах. Украина в своем преимущественном большинстве не любит фашизм, и вы это увидите», — резюмировал Вадим Рабинович.

Ранее Вадим Рабинович заявлял, что Владимир Зеленский рискует стать последним президентом Украины. Он напомнил, что на выборах Зеленского поддержали три четверти избирателей, но спустя год большинство украинцев разочаровались в нем. Парламентарий считает, что действующий президент попросту не знает, что делать с государством.