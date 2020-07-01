Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова

Москва, 1 июля. Модель Анастасия Костенко назвала нечестным решение суда по алиментам, которые ее супруг, футболист Дмитрий Тарасов должен платить своей дочери от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Раньше Ангелина (так зовут наследницу) каждый месяц получала от отца 385 тыс. рублей. Но после перехода из «Локомотива» в «Рубин» доходы спортсмена сократились, поэтому он решил в судебном порядке пересмотреть вопрос о размере выплат. По данным StarHit, Тарасов попросил уменьшить алименты почти в четыре раза. Еще одним аргументом футболиста в пользу снижения выплаты Ангелине стало рождение нового ребенка уже в новом союзе с Костенко.

Иск рассмотрел Черемушкинский суд Москвы. В итоге было принято решение, что Тарасов будет выплачивать дочери от Пономаренко четверть своих доходов плюс 104 тыс. рублей дополнительно (в «Рубине» Тарасов получает полмиллиона рублей). Костенко после этого закатила самый настоящий скандал. Она назвала вердикт суда нечестным. По мнению модели, ее доход от рекламы в Instagram суд приписал Тарасову, и это несправедливо. Судебное разбирательство Анастасия назвала цирком.

«Я никогда не буду молчать и бездействовать, когда чувствую несправедливость к своей семье, детям, когда вижу ущемление их прав!» — гневно написала она в своем блоге.

Адвокат Умалат Сайгитов, ранее представлявший интересы Тарасова, пояснил, что у Дмитрия и Анастасии общий счет. Ранее он предлагал им размежевать имущество и счета, что у суда не было маневра, потому что «все в одной куче». Он назвал результат выигрышным, потому что ранее Пономаренко требовала четверть дохода Тарасова плюс 250 тыс. рублей дополнительно. Тем не менее юрист считает его странным.

«Не все здесь чисто», — считает Сайгитов.

Фолловеры Костенко ее поддержали и в комментариях предложили тоже подать на алименты, хотя она и состоит в браке. По мнению юриста, такой путь возможен, однако он займет много времени.

«Думаю, апелляции в этом случае вполне достаточно», — добавил он.

Костенко же собирается отстаивать интересы своих дочерей (их у нее с Тарасовым две) вместе с адвокатом Екатериной Гордон. Сайгитов назвал этот выбор «стратегически интересным».

«От будущего процесса, думаю, выгоду получат и Тарасов, и Гордон, и вообще все те, кто неравнодушен к этой истории», — добавил правозащитник.

По его мнению, до этого адвокаты Тарасова «недовыиграли», а юристы Пономаренко «недопроиграли», поэтому у Гордон есть что отыгрывать в этой истории.