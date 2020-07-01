Астропсихолог назвал брак Петросяна и Брухуновой «расчетливым союзом»

Москва, 1 июля. Астропсихолог Александр Панфилов заявил, что юморист Евгений Петросян и актриса Татьяна Брухунова идентичны и даже внешне больше похожи не на супружескую пару, а на брата и сестру.

Астролог взглянул на пару с точки зрения физиогномики, выбрав Татьяну Брухунову главным объектом изучения. Основными телесными психотипами актрисы он назвал Уран и Марс, которые дают Брухуновой пробивную мощь характера, аристократический темперамент, нетривиальные решения и революционные взгляды.

По мнению астролога, это указывает на то, что эмоции и чувства не помешают девушке строить карьеру и добиться успеха. Лидерские качества в Брухуновой довольно сильно пошатнули позиции Венеры, поэтому для нее любовь никогда не будет являться самоцелью и важнее личного всегда будут «дело и бизнес», отметил астропсихолог.

Изучив взгляд Брухуновой, Панфилов сделал вывод, что девушка обладает несгибаемой волей, сильным характером и очень сильным лидерским началом, что подтверждается телесным планетарным типом актрисы. Астропсихолог также считает, что «хитрость натуры не дает усомниться в ее расчетливом союзе с Евгением Петросяном».

На основе анализа правого глаза Брухуновой, астролог сделал вывод, что девушка на несколько шагов вперед просчитывает свой путь и будет иметь готовый план на любой разворот событий.

«Я сделаю прогноз на то, что мы еще не раз увидим Татьяну, блистающей на Олимпе Российской эстрады среди многих звезд. Она выкует свой путь сама и станет отличным продюсером для многих молодых талантов. Вот только главное для Татьяны — не стать одиозной личностью, иначе тогда пути изгоя ей не избежать», — цитирует астропсихолога портал «Дни.ру».

Панфилов назвал союз Петросяна и Брухуновой игрой, в которой каждый получает свое — юморист вторую молодость, а его избранница статус, славу и богатство.

После развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Позже в СМИ появилась информация, что он вновь стал отцом. При этом у юмориста есть взрослая дочь, которая в настоящее время живет в США.

После развода Петросяна и Степаненко дочь артиста прервала общение с отцом, встав на сторону мачехи, которую называет мамой. Юморист утверждает, что у него были веские причины для развода с Еленой Степаненко. По его словам, ему не за что оправдываться в данной ситуации.