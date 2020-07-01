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Астропсихолог назвал брак Петросяна и Брухуновой «расчетливым союзом»

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Астропсихолог назвал брак Петросяна и Брухуновой «расчетливым союзом»

Москва, 1 июля. Астропсихолог Александр Панфилов заявил, что юморист Евгений Петросян и актриса Татьяна Брухунова идентичны и даже внешне больше похожи не на супружескую пару, а на брата и сестру.

Астролог взглянул на пару с точки зрения физиогномики, выбрав Татьяну Брухунову главным объектом изучения. Основными телесными психотипами актрисы он назвал Уран и Марс, которые дают Брухуновой пробивную мощь характера, аристократический темперамент, нетривиальные решения и революционные взгляды.

По мнению астролога, это указывает на то, что эмоции и чувства не помешают девушке строить карьеру и добиться успеха. Лидерские качества в Брухуновой довольно сильно пошатнули позиции Венеры, поэтому для нее любовь никогда не будет являться самоцелью и важнее личного всегда будут «дело и бизнес», отметил астропсихолог.

Изучив взгляд Брухуновой, Панфилов сделал вывод, что девушка обладает несгибаемой волей, сильным характером и очень сильным лидерским началом, что подтверждается телесным планетарным типом актрисы. Астропсихолог также считает, что «хитрость натуры не дает усомниться в ее расчетливом союзе с Евгением Петросяном».

На основе анализа правого глаза Брухуновой, астролог сделал вывод, что девушка на несколько шагов вперед просчитывает свой путь и будет иметь готовый план на любой разворот событий.

Астропсихолог назвал брак Петросяна и Брухуновой «расчетливым союзом»

«Я сделаю прогноз на то, что мы еще не раз увидим Татьяну, блистающей на Олимпе Российской эстрады среди многих звезд. Она выкует свой путь сама и станет отличным продюсером для многих молодых талантов. Вот только главное для Татьяны — не стать одиозной личностью, иначе тогда пути изгоя ей не избежать», — цитирует астропсихолога портал «Дни.ру».

Панфилов назвал союз Петросяна и Брухуновой игрой, в которой каждый получает свое — юморист вторую молодость, а его избранница статус, славу и богатство.

После развода с Еленой Степаненко Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Позже в СМИ появилась информация, что он вновь стал отцом. При этом у юмориста есть взрослая дочь, которая в настоящее время живет в США.

После развода Петросяна и Степаненко дочь артиста прервала общение с отцом, встав на сторону мачехи, которую называет мамой. Юморист утверждает, что у него были веские причины для развода с Еленой Степаненко. По его словам, ему не за что оправдываться в данной ситуации.

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Источник: «Дни.ру»
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