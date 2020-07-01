Основатель ВИА «Синяя птица» прокомментировал смерть Виктора Проскурина

Москва, 1 июля. Советский и российский музыкант, один из основателей ВИА «Синяя птица» Юрий Метелкин прокомментировал смерть актера Виктора Проскурина. По словам Метелкина, июнь стал для него «черным месяцем», передает «РЕН ТВ».

«Только что умер мой дорогой друг, заслуженный артист РФ Виктор Алексеевич Проскурин. Для меня этот черный июнь 2020 унес третью жизнь близкого человека», — написал музыкант на странице своего проекта «Старое радио» в Facebook.

Напомним, что Виктор Проскурин умер 30 июня в возрасте 68 лет. Он обрел известность благодаря роли Геннадия Ляпищева в фильме «Большая перемена», а также по роли Вожеватова в «Жестоком романсе». Также актер известен по работе в таких картинах, как «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры», «Жизнь Клима Сангина» и многих других.

Ранее Виктор Проскурин в эфире ток-шоу «Судьба человека» рассказывал о борьбе с раком и резкой потере веса. По словам актера, причиной его исчезновения из кинематографа стал рак и анорексия. Проскурин отмечал, что благодаря друзьям нашел хорошего врача, который помог ему оправиться после тяжелой болезни.

До этого сообщалось, что актер Максим Парфенов, известный по сериалу «Интуиция», выпал из окна 11 этажа. Смерть 40-летнего артиста констатировали прибывшие на место происшествия медики. Парфенов получил тяжелые травмы и скончался.