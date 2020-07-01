Тимати исполнил мечту и купил «копейку на занижении»

Москва, 1 июля. Рэпер Тимати заявил, что в 36 лет наконец осуществил давнюю мечту и пополнил свой личный автопарк «Жигулями» первой модели. Фото «копейки» с уменьшенным дорожным просветом оливкового цвета появилась в Instagram музыканта.
«Плюс один в гараж! «Жигули» копейка на занижении. Желаю каждому из вас испытать, то что я испытываю сейчас!» — радостно написал он.
По словам Тимати, это не просто машина, а цель, которую он осуществил в 36 лет.
В многочисленных комментариях фолловеры поздравили рэпера с новой «крутой тачкой». При этом нашлись и критики. Неудовольствие вызвал цвет. По мнению ряда пользователей, Тимати нужно было выбрать черный или «баклажан» — это было бы уместнее.
«Без базара, пришел к успеху!», «Сразу виден уровень заработка человека, не то что ваши «гелики» беспонтовые», «Это все из-за того, что ты каждый год наклеивал «Жигули» на карту желаний!», «Шикарный монстр. Отлично смотритесь!» — написали поклонники музыканта.