Кинолог предупредил о смертельной опасности жары для собак

Москва, 1 июля. Основатель кинологического центра «Школа Орлова» Виталий Орлов предупредил об опасности жаркой погоды для собак.

Орлов рассказал, что процессы теплообмена у собак отличаются от человеческих, поэтому в знойную погоду важно соблюдать ряд простых правил, которые могут спасти жизнь вашему питомцу. Первое из них гласит, что пса ни в коем случае нельзя оставлять в автомобиле.

«Если вы передвигаетесь с собаками в автомобиле, первое, о чем нужно помнить — нельзя оставлять собаку одну в машине. Летальный исход возможен буквально через 10 минут. То есть вы доехали до места и выходите вместе с собакой», — цитирует специалиста радио Sputnik.

Но даже если собака находится на открытом воздухе, ей нельзя надолго оставаться на солнце. С учетом этого нужно более тщательно выбирать время для прогулок.

«Нахождение под прямыми солнечными лучами — тоже летальный исход. Прогулки должны быть либо в ранние утренние часы, до того как солнце стало палящим, либо поздно вечером. Если вы любите гулять днем, гуляйте в тенистых, продуваемых местах», — порекомендовал Орлов.

Кинолог напомнил, что в жару даже энергичная собака становится вялой. Таким образом питомец пытается избежать перегрева, поэтому снижение активности не должно настораживать хозяев.

Ранее «Известия» сообщили, что в Омске на бульваре имени Веретено в рамках благоустройства планируется создать особый объект для собак.