Эксперт рассказал, когда подешевеет доллар

Москва, 1 июля. Ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиями Андрей Кочетков назвал сроки возможного снижения курса доллара.

Эксперт отметил, что рубль может укрепиться по отношению к доллару по мере разработки вакцины от коронавируса нового типа и дальнейших финансовых вливаний в мировую экономику.

«Перспективы курса в районе 60 рублей за доллар пока кажутся нереальными, но закрепление в диапазоне 65-70 при нефти около 45-50 долларов — возможный сценарий. Для этого проблема COVID-19 должна отойти на второй план и стать медицинским вопросом, а не экономическим условием», — приводит «Прайм» слова Кочеткова.

Аналитик считает, что это может произойти уже в ближайшее время, когда исследования по применению вакцины от коронавируса приблизятся к завершению. Еще одним фактором может стать понимание того, что на фоне пандемии COVID-19 не стоило вводить все ограничения — это снижает риски возвращения к прежним жестким мерам.

Ситуация с курсом доллара может измениться быстро, добавил Кочетков. Любое ухудшение положения в мировой экономике компенсируется новыми программами стимулирования или расширением уже действующих.

«В условиях масштабных вливаний ликвидности неизбежно возникает интерес к более доходным инструментам, а в этом отношении у рубля мало конкурентов. Как только рынки успокоятся по поводу второй волны COVID-19, рубль может вернуться к укреплению, а нефть продолжит восстанавливать позиции», — сказал эксперт.

Кочетков напомнил, что летом многие финансовые активы, включая рубль, отыграли часть потерь, которые они понесли на фоне пандемии. Но оптимистические прогнозы по быстрому выходу из кризиса пока не оправдываются. При неблагоприятном сценарии активная фаза восстановления экономики начнется в конце 2020 года.

Ранее «Известия» сообщили, что британский фунт может выпасть из десятки элитных валют из-з-а внутренних проблем экономики Великобритании.