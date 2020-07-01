Спор Турции и США из-за российских С-400 может привести в расколу в НАТО

Москва, 1 июля. Спор между Турцией и США из-за российских ЗРК С-400 «Триумф» ведет к серьезному расколу в НАТО, заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Ранее американский сенатор Джон Тьюн предложил купить российские ЗРК у Турции, чтобы уладить разногласия Анкары и Вашингтона.

«Выяснение отношений между Турцией и США по поводу С-400 стало прецедентом для всего НАТО: член Альянса вооружается тем оружием, которое произведено и есть на вооружении у государства, против которого в НАТО выстраивают все свои системы. Это ведет к очень серьезному расколу: все-таки Турция является одним из самых мощных в военном плане государств альянса», — отметил в беседе с РИА Новости Кошкин.

Аналитик добавил, что инициатива сенатора Тьюна «выдается за некое мирное решение вопроса». Однако даже если сделка состоится, «проблема никуда не исчезнет».

«С-400 будет по-прежнему лучше и привлекательней. А в НАТО все так же не будет согласия», — подчеркнул эксперт.

Анкара безуспешно пыталась договориться с Вашингтоном о поставках ЗРК Patriot в течение нескольких последних лет. Не получив вооружение у западных партнеров, Турция закупила ЗРК С-400 у России. В ответ Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Президент США Дональд Трамп неоднократно грозил Анкаре серьезными санкциями.

В конце января Эрдоган призвал США выполнять свои обязательства в рамках контракта на поставку F-35. Турецкий лидер подчеркнул, что Вашингтон должен передать Анкаре новые истребители или вернуть деньги.

Профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, то нельзя исключать вариант передачи Анкарой комплексов С-400 Соединенным Штатам, так как Турция все еще остается членом Североатлантического альянса.

При этом он добавил, что нельзя забывать, что экспортные версии «Триумфов» несколько отличаются от тех установок, которыми пользуется Россия. Там есть «некоторые технические изменения, снижающие стандартные характеристики системы». Эксперт отметил, что «так делается всегда и везде, на случай, если вдруг нам самим придется столкнуться с нашей же военной техникой».