Ургант шуткой отреагировал на назначение Шнурова генпродюсером RTVI

Москва, 1 июля. Телеведущий Иван Ургант в эфире шоу «Вечерний Ургант» прокомментировал назначение солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова генеральным продюсером телеканала RTVI.

«Сергею не привыкать руководить большим коллективом. Единственное, к чему нужно привыкнуть, что в названии телеканала четыре буквы, а не, как он привык, три», — иронично подметил телеведущий.

При этом Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев поздравили музыканта с назначением.

Ранее Сергей Шнуров говорил, что будет с «отдачей и фантазией» заниматься созданием актуального контента на RTVI. По словам артиста, экспериментальные идеи и новые формы, которыми он всегда славился, будут воплощаться теперь уже на ТВ.

Многие интернет-пользователи оказались поражены назначением Сергея Шнурова на должность генпродюсера телеканала RTVI. Они признались, что не понимают, почему скандально известный музыкант получил этот пост. Новость о Шнурове поразила не только зрителей, но и сотрудников канала.

По словам владельца RTVI Микаэля Исраеляна, который лично предложил Шнурову возглавить телеканал, благодаря приходу музыканта канал сможет обрести свою «уникальную интонацию».

Отметим, что на данный момент RTVI вещает в 53 странах, а общий охват мультиплатформенного медиа составляет 225 млн.