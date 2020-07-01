В ИРИ указали на высокий уровень надежности системы онлайн-голосования по поправкам

Москва, 1 июля. В Институте развития Интернета (ИРИ) оценили систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию. 30 июня завершился прием голосов электронным образом. В заключительный день голосования 1 июля отдать свой голос можно будет только очно.

Отмечается, что если гражданин уже голосовал онлайн, то прийти на участок и повторно отдать свой голос он уже не сможет.

«Если избиратель передумал голосовать онлайн, то завтра он сможет сделать это традиционным способом. В этом случае председатель УИК проверяет, действительно ли избиратель не голосовал. После этого в режиме реального времени в электронном реестре блокирует выдачу бюллетеня для онлайн-голосования и выдает избирателю традиционный бумажный», — объясняет генеральный директор ИРИ Антон Ключкин.

Ключкин отмечает высокий уровень надежности системы электронного голосования.

«Насколько я знаю, еще до запуска разработчики привлекали команды, которые пытались ее взломать или нарушить работу, но она выдержала атаки. Также были попытки вывести ее из строя во время голосования, но они серьезно не повлияли на работу», — говорит специалист.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, директор РАЭК Сергей Плуготаренко заявил, что эксперимент по проведению электронного голосования в Москве и Нижегородской области показал удобство и популярность этой системы. Он напомнил, что за первые несколько дней голосования электронная явка составила 70%. Всего для онлайн-голосования зарегистрировались 1,1 млн избирателей.