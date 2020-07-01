Названы опасные для суставов продукты

Москва, 1 июля. Отрицательно сказаться на здоровье суставов могут такие продукты, как шпинат, маринованные огурцы и помидоры. Об этом пишет портал CursorInfo.

Отмечается, что в состав шпината входит большое количество оксалатов, которые соединяются с кальцием костей и вызывают образование камней в почках, а также кристалликов соли в суставных капсулах. Это может приводить к болезненным ощущениям в суставах.

Кроме того, маринованные овощи, в частности помидоры и огурцы, содержат много фосфатов и минимум кальция. Их чрезмерное употребление также может нанести вред костям и суставам.

Тем не менее, полностью отказываться от этих продуктов не стоит, так как в них содержатся и полезные вещества. Однако диетологи советуют не есть их чаще, чем раз в две недели.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило мнение диетологов о совместимости бананов с другими продуктами.Богатые микроэлементами плоды не нужно есть вместе с хамийской дыней. В противном случае в крови появится избыток ионов калия. Последствиями могут быть заболевание суставов, ослабление сердечной мышцы, почечная недостаточность. В очень редких случаях это может привести потом и к смерти. Сочетание бананов и кисломолочных продуктов противопоказано людям с заболеваниями желудка и селезенки, это чревато болями в животе. Употреблять бананы с бататом также не стоит, это может привести к вздутию желудка.