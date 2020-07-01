Соловьев с иронией отреагировал на приговор экс-главбуху «Седьмой студии»

Москва, 1 июля. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение суда освободить от наказания бывшего главбуха «Седьмой студии» Нину Масляеву по делу о хищении почти 129 млн рублей.

Масляева была признана виновной по делу о мошенничестве. Суд приговорил ее к двум годам и трем месяцам заключения. Однако от наказания она была освобождена, поскольку уже отбыла свой срок на стадии следствия, находясь в СИЗО и под домашним арестом.

«Но «прогрессивную общественность» это уже не волнует. Ведь не из «тусовочки», — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

По данным следователей и суда, Масляева вместе с другими фигурантами дела похитила 129 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах «Седьмой студии» на проект «Платформа». По решению суда Масляева должна выплатить Минкульту компенсацию вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым, продюсером Алексеем Малобродским и экс-директором «Седьмой студии» Юрием Итиным.

Напомним, 26 июня суд признал Серебренникова руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги. Из приговора следует, что с 2011 по 2014 год он, а также Итин и Малобродский представляли завышенные сведения о стоимости работ проекта и похищали денежные средства из федерального бюджета. В результате суд приговорил всех троих к условному сроку.

Серебренникову дали три года условно, столько же Итину. Два года условно назначено Малобродскому. Серебренников должен заплатить штраф в размере 800 тыс. рублей, Итин — 200 тыс. рублей, Малобродский — 300. Также Серебренникову назначено дополнительное наказание — запрет на управление учреждениями культуры.