В РАН опасаются, что коронавирус может навсегда поселиться в организме человека

Москва, 1 июля. Коронавирус может начать постоянно жить в человеческом организме, как вирус герпеса. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил академик РАН, профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Колесников.

Однако он подчеркнул, что пока отсутствует информация, которая бы указывала на подобный сценарий развития ситуации с возбудителем COVID-19.

«Не дай бог, правда, коронавирус будет жить хронически в организме. В нас же живет вирус герпеса, ряд других инфекций. Хотя официально таких данных пока нет. Посмотрим, что будет происходить с COVID-19», — сказал Колесников.

По мнению специалиста, SARS-CoV-2 повторит судьбу других 4-х коронавирусов, вспышки которых происходили ранее.

Недавно ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что новый коронавирус имеет специальные нити, которые протягиваются от пораженных клеток к соседним. В ходе исследований микробиологи пришли к выводу, что благодаря «зловещим щупальцам» коронавирус нового типа распространяется по организму как опухоль.

До этого группа британских и польских эпидемиологов выяснила, что коронавирус может находиться в воде очень долгое время, особенно если температура низкая. Ученые выяснили, что в типичных канализационных стоках, а также водах рек и озер коронавирус живет около 25 дней.