Российским пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии

Москва, 1 июля. С 1 июля вступает в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию пенсионных выплат, сообщает информационное агентство Regnum.

Для данной категории россиян будет произведен перерасчет за все пропущенные индексации. Он будет проведен автоматически и не потребует подачи пенсионерами соответствующего заявления.

Однако речь не идет об индексации пенсий работающим пенсионерам. Вступивший в силу закон отменяет приравнивание опеки и попечительства к трудовой деятельности. Отмечается, что если же опекун работает и получает заработную плату, то он будет считаться работающим пенсионером. В Пенсионном фонде (ПФР) подчеркивают, что в таком случае пенсия будет индексироваться лишь после официального увольнения.

До этого ПФР объяснил работающим пожилым людям процесс индексации пенсии после увольнения. Полный размер пенсии выплатят через 3 месяца после увольнения. В случае, если пенсионер снова устроится на работу, за ним сохранится повышенный размер ежемесячной выплаты.

Ранее сообщалось, что единовременную выплату в один МРОТ (12 130 рублей) получат пенсионеры, которые являются индивидуальными предпринимателями. Данную выплату в качестве налогового капитала с 1 июля будут получать граждане, которые начнут платить налоги в качестве самозанятых.