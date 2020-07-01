В России продлен упрощенный порядок оформления пенсий и соцвыплат

Москва, 1 июля. Пенсионный фонд России (ПФР) продлил упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат до конца июля, сообщает пресс-служба фонда.

«ПФР продлил ряд временных мер, введенных с апреля по июнь из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате», — сообщают в ПФР.

Отмечается, что фонд до конца текущего месяца будет в удаленном режиме назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие россиянам в запросе необходимых сведений, а также продлевать и пересчитывать ранее назначенные пенсии.

Согласно сообщению ПФР, большая часть (70%) пенсионных выплат сегодня оформляется через личный кабинет на порталах «Госуслуг» и Пенсионного фонда. Если у гражданина отсутствует возможность подать электронное заявление, то территориальные органы ПФР связываются с ним по телефону и оформляют специальный акт.

С апреля и до конца августа территориальные органы ПФР самостоятельно определяют пенсионеров, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявлений назначить им пенсию с учетом повышения фиксированной выплаты. Также до конца текущего месяца не нужно подавать заявление о месте проживания и пенсионерам из северных районов для получения повышенной пенсии.

Ранее в ПФР сообщали, что пенсии для неработающих пенсионеров в России в ближайшие 3 года будут постепенно повышать. По данным фонда, в следующим году выплаты пожилым людям могут составить в среднем 17,4 тыс. рублей, в 2022 году — 18,3 тыс. рублей, а в 2023 году — 19,2 тыс. рублей. Данный прогноз сделан на основании показателей среднесрочного анализа социально-экономического развития РФ до 2023 года по базовому варианту Минэкономразвития.