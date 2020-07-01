Украинские депутаты обсуждали «алкопати» во время заседания Рады

Киев, 1 июля. Депутаты президентской партии «Слуга народа» во время заседания Верховной рады обсуждали «алкопати».

Как сообщает портал «Буквы», в Раде во вторник обсуждались поправки к законопроекту об игорном бизнесе. Однако народные депутаты «Слуги народа» были заняты обсуждением «алкопати».

Дискуссия велась в чате нардепов под названием «Слуга народа. Комитет». По данным издания, речь идет о комитете Рады по вопросам гуманитарной и информационной политике. Журналисту удалось заснять смартфон одного из парламентариев. В переписке один из участников разговора предложил «сделать вечеринку в формате алко-туризма».

Коллеги депутата отреагировали на предложение с энтузиазмом, написав: «Жахнем! Жахнем! Жахнем! Четвертый тост, плавали, знаем)», «Прямо фестиваль намечается!» и прочее.

Отметим, в прошлом году фривольная переписка закончилась для главы комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, депутата «Слуги народа» Богдана Яременко увольнением.

Скандал разразился в конце октября 2019 года после того, как журналисты сфотографировали во время заседания Рады телефон Яременко. На экране было видно, что тот ведет переписку с неизвестной девушкой о предоставлении сексуальных услуг за деньги. Позднее Яременко, у которого есть жена и двое детей, заявил, что это была намеренная провокация: якобы он знал, что его снимают, и пытался таким образом проучить слишком любопытных журналистов.

Чуть позже он удалил пост в Facebook о провокации и разместил новый: с извинениями перед женой, детьми, фракцией и президентом.

1 ноября стало известно, что Яременко покидает свой пост. О решении уйти в отставку депутат сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, принять подобное решение пришлось из-за давления, которое на него оказывали коллеги по парламенту.