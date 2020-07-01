Трамп одобрил вывод из Германии 9,5 тысяч американских военных

Вашингтон, 1 июля. Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих. Как сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, данное решение «усилит сдерживание России».

По словам Хоффмана, накануне глава Пентагона Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли сообщили главе государства о планах передислокации 9,5 тыс. военнослужащих из Германии.

«Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе», — говорится в сообщении представителя оборонного ведомства.

В середине июня Трамп заявил, что Вашингтон намерен вдвое сократить численность американских военнослужащих в Германии, так как Берлин просрочил свои платежи в НАТО.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью ряду европейских газет обсудила влияние политики США в Европе. По ее словам, остальной мир больше не может принимать как должное то, что США все еще стремятся стать мировым лидером, и должны соответствующим образом скорректировать свои приоритеты.

Меркель подчеркнула, что военное присутствие США в Центральной Европе отвечает их собственным интересам.

Отношения США и Германии осложнились после решения Вашингтона ввести санкции против российского проекта «Северный поток — 2». Позднее Конгресс США принял решение расширить ограничительные меры, которые будут распространяться не только на компании, которые занимаются строительством газопровода, но и на компании, оказывающие им страховую и юридическую помощь, а также портовые услуги. Берлин обещал подготовить в таком случае ответные меры.