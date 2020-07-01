В Пентагоне заверили, что вывод войск США из ФРГ «усилит» сдерживание России

Вашингтон, 1 июля. Официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман заявил, что вывод 9 500 американских военнослужащих из Германии «усилит» сдерживание России, укрепит блок НАТО и «успокоит союзников».

Заявление Хоффмана было обнародовано в понедельник. Как следует из документа, план вывода части американского воинского контингента с территории ФРГ уже утвержден.

«Это предложение, которое было одобрено, не только отвечает распоряжению президента [Президента США Дональда Трампа — Прим. ФАН], но также усилит сдерживание России, укрепит НАТО, успокоит союзников, разовьет стратегическую маневренность США, а также операционную гибкость Европейского командования США», — сказано в заявлении.

В данный момент руководство американского Минобороны ожидает проведения брифингов для профильных комитетов обеих палат Конгресса, которые планируется провести в ближайшие недели. После этого должны состояться консультации с союзниками Вашингтона по НАТО, затем информацию доведут до военнослужащих, которым предстоит покинуть базы США в Германии.

Ранее Трамп сообщил, что США планируют сократить численность своего воинского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Берлин не возьмет на себя расходы по его размещению и не увеличит оборонный бюджет в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. Глава Белого дома уточнил, что в данный момент в Германии находятся около 35 тысяч американских военных. Он раскритиковал германское руководство за то, что оно, по его мнению, тратит недостаточно средств на поддержание коллективной безопасности стран Североатлантического альянса. Трамп потребовал от всех государств — участников НАТО в сжатые сроки увеличить расходы на оборону до двух процентов от ВВП.