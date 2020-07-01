Россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей с 1 июля

Москва, 1 июля. Жители России с 1 июля смогут получить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей до 16 лет.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ отмечают, что технический алгоритм электронного обмена данными ранее был проработан при выплатах в 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет. В течение первого дня выплат он позволил оперативно перечислить средства более чем на 15 млн детей.

Как отмечают в Минтруде, получатели позитивно оценивают оперативность и удобство в предоставлении социальной поддержки. Отмечается, что новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, которые уже имеются в распоряжении Пенсионного фонда.

Напомним, что 23 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в ходе которого анонсировал вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей для детей до 16 лет. Также глава государства сообщил о продлении выплат пособий в размере 3 тыс. рублей для безработных граждан с детьми. К настоящему моменту на выплаты семьям с детьми направлено 274 млрд рублей.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с инициативой увеличить и сохранить на постоянной основе доплату к пособию по безработице на каждого ребенка. По его мнению, данная мера может быть весомой поддержкой для оказавшихся в непростой финансовой ситуации семей с детьми и после пандемии.