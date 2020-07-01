Французский депутат назвал поправки в Конституцию РФ примером для Запада

Симферополь, 1 июля. Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани призвал другие государства брать пример с России в части организации процесса по внесению изменений в Конституцию.

Европейская делегация прибыла в Крым 30 июня. Цель визита — ознакомление с предстоящим процессом голосования по поправкам в Конституцию.

«Поправки разные, их много, что важно для нас, для французов, что вы решили взять судьбу своего края, свей страны в свои руки, именно это для нас самое важное… Вопрос в том, кто определяет будущее страны, какие-то организации или граждане, которые проживают», — говорит Мариани.

По его словам, Москва подала «отрадный пример», который покажет правильный путь для Франции и других европейских стран.

Член делегации, депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн подчеркнул, что немецкий парламент сам меняет конституцию, не интересуясь мнением граждан. По его словам, российский вариант гораздо демократичнее.

Ранее немецкий политик, экс-заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер прокомментировал голосование по поправкам к Конституции. По его словам, критика, которой подвергаются поправки к Конституции РФ, не имеет ничего общего с реальностью, а лишь отражает намерения западной прессы, передает RT.