Опубликовано фото автографа Путина, подаренного им волонтеру подо Ржевом

Москва, 1 июля. Фото автографа президента России Владимира Путина, подаренного им ветерану на открытии мемориала Советскому солдату подо Ржевом, опубликовано в Сети.

Ранее стало известно, что 30 июня в ходе церемонии открытия мемориала Путин передал записку одному из ветеранов, сдержав обещание, данное фронтовику. Как выяснилось, волонтер Екатерина Лабутина, сопровождавшая полковника милиции в отставке, бывшего разведчика Николая Черных на мероприятии подо Ржевом, попросила его взять автограф у российского лидера. В интервью «Пятому каналу» девушка рассказала, что ветеран охотно взялся исполнить ее просьбу.

«Я патриот нашей страны и мне очень хотелось не упустить такую возможность и попросить автограф Владимира Путина. Поэтому я попросила ветерана, чтобы он попросил автограф для меня. Он отнесся очень положительно, сразу согласился. После у него спрашивали, не боялся ли он обратиться к Путину, а он ответил: «нет, не боялся, он такой же простой человек, как и мы с вами», — рассказала Лабутина.

Отметим, волонтеры в индивидуальном порядке сопровождали каждого ветерана, принявшего участие в открытии мемориала Советскому солдату в Тверской области. В мероприятии также участвовали лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Мемориал был открыт в память о кровопролитных сражениях, происходивших в районе так называемого Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 года по март 1943-го. Бронзовую скульптуру в память о погибших здесь воинах Красной армии возвели по инициативе ветеранов и на народные пожертвования. Памятник олицетворяет собой дух советского солдата, который погиб на поле боя, а символом его стали взлетающие в небо журавли. Авторов вдохновило стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом».

В прошлом году в российский прокат вышел фильм «Ржев», рассказывающий о подвиге советских солдат в Ржевской битве. Зрители высоко оценили картину Игоря Копылова о событиях Великой Отечественной войны.