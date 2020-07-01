Депутат Европарламента заявил о возрождении Крыма после воссоединения с Россией

Симферополь, 1 июля. Глава делегации европейских политиков, французский депутат Европарламента Тьерри Мариани сравнил Крым во времена нахождения в составе Украины со спящей красавицей, подчеркнув, что лишь после воссоединения полуострова с РФ началось восстановление региона.

Напомним, что 30 июня в Крым прибыла европейская делегация. В ее состав вошли пять депутатов Европарламента.

Мариани говорит, что впервые посетил Крым еще в 1995 году, когда тот еще был частью Украины. Французский политик тогда занимался восстановлением военного кладбища в Севастополе. По его словам, он своими глазами наблюдал эволюцию, которую прошел полуостров.

«С тех пор, с момента застоя, заморозки, как спящая красавица, можно сказать Крым во льду находился, и этот перезапуск, революция, восстановление, которое началось с 2014 года, когда Крым путем референдума принял решение опять воссоединиться с Россией», — заявил Мариани.

Депутат Европарламента отметил, что это его седьмой визит в Крым.

Напомним, что 30 июня было открыто грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, передает RT. В церемонии открытия участвовали глава Минтранса РФ Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Навстречу друг другу направились два грузовых состава: один со стороны полуострова, другой со стороны материка.