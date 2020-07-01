Москва, 1 июля. Психолог и заместитель главного врача клиники Маршака Жанна Засыпкина дала ряд советов, как вернуться в привычный ритм после самоизоляции. По ее словам, самое главное – возвращаться к офлайн-графику постепенно.

Она подчеркнула, что выход из карантина – небыстрый процесс, который следует разделить на несколько этапов и не пытаться совершить быстрее, чем за неделю.

«Мир после пандемии – это уже другой мир. Тот, про который мы все говорили и которого так ждали, чтобы осуществить, наконец, все задуманное в четырех стенах. Не спешите бросаться в его объятья, остановитесь на пороге, осмотритесь вокруг», — предупредила психолог.

Она призвала сначала оценить свои цели и, если способ их достижения более не актуален, переключиться на что-то иное. Засыпкина подчеркнула, что важно прислушиваться к себе.

Также психолог посоветовала четко разделить дом и работу, чтобы не «тащить работу домой».

«Вспомните, как здорово проводить вечера с домашними без отрыва на звонки и письма, на которые вы не успели ответить в течение дня», — сказала она.

По ее словам, ничего страшного в том, что не получилось освоить новый навык на самоизоляции, нет. Учиться в условиях карантина в действительности очень сложно.

«Каждый день составляйте план дня, это поможет не забывать про важные дела и организовать себя после эпохи хаоса. Обратите внимание на питание – ешьте больше белка (рыбы и мяса) и клетчатки (овощей и фруктов)», — дала рекомендацию она.

Засыпкина заметила, что лучше не увлекаться быстрыми углеводами, так как они вызывают сонливость и тормозят умственные процессы.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.