Парень погибшей Тропицель возложил на ее родителей ответственность за произошедшее

Москва, 1 июля. Бойфренд погибшей в дорожном происшествии блогера Насти Тропицель считает, что ответственность за смерть девушки несут также и ее родители. Напомним, что молодой человек находился рядом с девушкой, когда она разбилась на мотоцикле.

Отметим, что родители девушки винят ее парня Виктора в трагедии, так как он является мотоинструктором и именно он учил Тропицель управлять мотоциклом. Однако Виктор считает, что нельзя снимать ответственность за трагедию с отца блогера. По его словам, Настя была с ним в напряженных отношениях. Мужчина, со слов парня, якобы запрещал дочери жить так, как она хочет, что негативно влияло на ее психику.

«Я разговаривал с психологом, и мы пришли к выводу, что отец Насти чувствует свою вину в произошедшем, поэтому так себя ведет. Он же даже на Бали пытался ее достать, все запрещал. В итоге у нее нервы сдавали. У Насти была очень сложная жизнь и, поверьте, если бы она во всем слушала отца, она бы ничего не добилась», — заявил Виктор в ходе прямого эфира в Instagram.

По его словам, ее отец даже не хотел, чтобы Тропицель снимала видео и была блогером.

Ранее сообщалось, что 25 июня кремировали Настю Тропицель. Виктор заявлял, что намерен посадить дерево на месте захоронения ее праха, чтобы туда могли приходить люди и вспоминать девушку. До этого Виктор опубликовал в Instagram-stories видеоролик, на котором Тропицель рассуждает о смерти незадолго до своей гибели.

Отец Насти Тропицель в свою очередь делился подробностями о ее бойфренде-мотоинструкторе Викторе. По словам мужчины, молодой человек жил за счет его дочери.