Продюсер Comedy Club рассказал, как Харламов перенес травлю из-за фильма «Текст»

Москва, 1 июля. Основатель и продюсер Comedy Club Production Артур Джанибекян в ток-шоу «Просто о сложном» рассказал о том, как его коллега Гарик Харламов переживал травлю из-за откровенной сцены с участием его супруги Кристины Асмус в фильме «Текст».

Джанибекян говорит, что Харламову было действительно очень больно из-за нападок хейтеров в Сети.

«При этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова, и считаю, что, ну да, это одна часть и одно проявление этого информативного общества», — отмечает продюсер.

Также он подчеркнул, что Харламов должен был быть готов к такому, так как несет ответственность за 7 млн подписчиков в своем Instagram.

«Никто из них, когда подписывался, с тобой не подписывал договор о том, что он умный, целесообразно мыслящий, нормальный человек. Среди них очень большое количество условно ненормальных, ненормальных в моем понимании», — сказал Артур Джанибекян.

Напомним, что вышедший осенью прошлого года фильм «Текст» спровоцировал скандал из-за откровенной постельной сцены, в которой снялась Асмус. После этого проявились слухи о возможном расставании звездной пары. В конце июня Асмус и Харламов сообщили, что готовят заявление на развод.

Ранее коллеги и близкие из окружения Гарика Харламова озвучили предположения касательно причины его развода. Друзья Харламова считают, что поводом для расставания с Асмус мог послужить ремонт в загородном доме супругов, который они купили в прошлом году.