Сафронов указал на «неадекватное поведение» Алибасова

Москва, 30 июня. Художник Никас Сафронов прокомментировал сообщения о том, что продюсер Бари Алибасов мог попасть в психиатрическую клинику. По его словам, Алибасов является «человеком со странностями», который имеет склонность напоминать о себе нестандартными способами. В качестве примера одной из таких историй он привел инцидент с «Кротом».

Сообщения об исчезновении Алибасова появились в СМИ на прошлой неделе. Жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что пыталась разыскать Алибасова при помощи помощников. Более того, адвокат супруги шоумена Юлия Вербицкая рассказала, что, по словам сына Алибасова, продюсер сейчас находится на некоем «режиме», который не предполагает посещений и контактов с посторонними людьми. В итоге, супруга Алибасова начала опасаться, что ее муж оказался в психиатрической лечебнице.

Сафронов заявил, что сомневается в наличии у Алибасова проблем с психическим здоровьем. В то же время, он признал, что Алибасов использует странные способы напомнить о себе окружающим.

«Мы давно знаем его авантюрный характер. Подобные истории могут говорить о не совсем адекватном поведении», — признается Сафронов.

Напомним, Алибасов был госпитализирован в начале июня прошлого года после того, как выпил очиститель для труб «Крот», перепутав его с соком. Продюсер оценил нанесенный ему ущерб в 100 миллионов рублей и выдвинул обвинения не только против производителя средства, но и против «Ашана», где товар был приобретен. По его словам, любой человек мог перепутать чистящее средство с соком, в том числе и ребенок, который не умеет читать.