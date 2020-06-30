Любовница Евгения Осина пытается отсудить часть его наследства

Москва, 30 июня. В Москве прошло очередное заседание суда по иску любовницы певца Евгения Осина — Елены Скорняковой. Женщина пытается отсудить часть наследства музыканта для несовершеннолетней дочери Насти Годуновой. По словам Скорняковой, Осин является ее отцом.

Чертановский районный суд принял решение оставить заявление Скорняковой без рассмотрения.

Как сообщил изданию «СтарХит» адвокат семьи Осина (бывшей супруги Натальи и дочери Агнии) Валерий Панасюк, «Скорнякова специально подала в суд района, где не прописаны Наталья и Агния, чтобы без их ведома получить решение о праве на квартиру и наследственное имущество Евгения».

Об иске семья узнала случайно. Прибыв суд, выяснилось, что судебное решение уже вынесено в их пользу.

«Поэтому инстанция и оставила иск Елены без рассмотрения. Но нас беспокоит эта авантюрная схема: в разные суды Москвы подаются одни и те же иски с целью парализовать получение наследства единственной дочерью Осина — Агнией», — сообщил юрист.

Адвокат добавил, что у Скорняковой нет никаких доказательств родства ее дочери с Осиным. В суде она предоставляет фотографии, на которых Настя заснята с певцом.

«Эти снимки никак не доказывают их родство. Но, знаете, что больше всего раздражает? То, что ряд исков запущен и в других судах, и мы теперь должны их отслеживать, чтобы вовремя обратиться туда и не лишиться квартиры», — добавил Панасюк.

Скорнякова от лица дочери пытается отсудить единственную квартиру певца, находящуюся на северо-западе Москвы. В этой квартире и был найден мертвым в 2018 году Осин.

Ранее телеведущая Дана Борисова рассказала, что пыталась спасти певцов Евгения Осина и Криса Кельми от алкогольной зависимости. Но они бросили реабилитацию, и это стало фатальной ошибкой.

Ведущая утверждает, что «рвалась», чтобы не удержать их, но ее «какими-то средствами не выпустили». В дальнейшем Осин и Кельми вернулись к прежним привычкам, которые в итоге погубили их. Осин, как уточнила Борисова, в первые дни после возвращения в Москву заработал большие деньги за телесъемки и продажу гаража, после чего «запил и очень быстро ушел».