Названо условие, при котором США смогут выкупить российские С-400 у Турции

Москва, 30 июня. Турция не сможет продать США российские зенитные ракетные комплексы (ЗРС) С-400 без согласия Москвы, сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.

Недавно американский сенатор Джон Тьюн предложил купить российские ЗРС у Турции, чтобы уладить разногласия Анкары и Вашингтона.

«Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя», — комментирует инициативу американского политика представитель ФСВТС.

Напомним, что Москва начала поставки С-400 в Турцию летом 2019 года. Покупка этих зенитных ракетных комплексов спровоцировала кризис в турецко-американских отношениях. Вашингтон неоднократно требовал от Анкары отказаться от российских систем и купить американские комплексы Patriot.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отмечал, что идея купить у Турции ЗРС С-400 российского производства показывает, что политика санкций США не работает, передают «Известия». Он подчеркнул, что все больше государств, подвергшихся санкциям США, начинают обращать внимание на свой собственный рынок, а также на связи с другими странами.