Москва, 30 июня. Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на интервью журналистки Ксении Собчак с его коллегой Анной Шафран. Так, в материале сетевого издания Lenta.ru было отмечено, что в эфире YouTube-передачи «Соловьев LIVE» ведущий вспомнил высказывания Собчак о детях, которых она в личном телефонном разговоре ранее назвала «гаденышами».

«Давайте послушаем знаменитый диалог, который стал публичным, чтобы было ясно, что из себя корчит девицу дама, которая такой не является», — заявил Соловьев, указывая на то, что Шафран не стала вспоминать тот случай лишь по тому, что является «добрым человеком».

После того, как к разговору подключилась Собчак, она на это ответила, что в личной беседе может высказываться в любых выражениях. На это телеведущий заметил: «То есть вы отстаиваете право на двуличие и лицемерие?».

Однако, несмотря на это, Соловьеву не удалось пристыдить Собчак, назвавшую детей «гаденышами». Так, по сообщению источника, в качестве оправдания ею было указано на то, что на момент скандального разговора, «у нее не было ребенка и она публично заявляла, что является чайлдфри».

Затем Соловьев спросил свою собеседницу об ее отношении к религии, которая в ответ заявила о «сложной системе взглядов, связанных с религией». На это ведущий в очередной раз обвинил Собчак в «двуличие и лицемерии» из-за ее венчания при таких взглядах. Однако и тут она нашла что ответить: «Это красивый обряд, который мне нравится своей красотой и тем, что он символизирует».

Ранее нападение на Собчак и ее съемочную группу в монастыре было запечатлено на видео.