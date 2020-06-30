Иммунолог рассказал, как изменится обучение в российских школах с 1 сентября

Москва, 30 июня. После открытия школ 1 сентября возможны три разных сценария работы школ в условиях пандемии COVID-19, сообщил врач-иммунолог Михаил Костинов.

«Люди с хроническими заболеваниями наверняка не будут участвовать в обучении во время пандемии. Скорее всего, в связи с карантинными мерами им позволят не посещать учреждения, а работать дистанционно», — заявил Костинов в беседе с URA.RU.

Еще один сценарий, по словам иммунолога, не исключает, что учителям старшего возраста с хроническими заболеваниями все же разрешат приходить в школы. Однако им, возможно, придется принимать препараты для повышения иммунитета. Кроме того, возможно пройдет дополнительная вакцинация против ОРВИ.

Третий сценарий предполагает, что в регионах могут вновь произойти вспышки COVID-19.

«Действовать будут мобильно и в реальном времени. Если учитель заболеет коронавирусом, в школе наверняка объявят карантин», — уточнил Костинов.

Отдельные классы или вся школа в таком случае будут переведены на дистанционное обучение.

Ранее главa Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что новый учебный год в российских школах стартует в обычном режимe 1 сентября. По его словам, передавали «Известия», в учебных заведенияx будут усилены меры эпидемиологической защиты.

Учебные заведения России полностью перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. ЕГЭ и вступительные экзамены в вузы было решено перенести, но провести их очно.

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизуется. В ряде регионов снимаются введенные ограничительные меры. На сегодняшний день проведено уже более 19,5 млн тестов на COVID-19. Общее число случаев коронавируса с начала эпидемии составило 647 849, из них выздоровели 412 650 человек, зафиксировано 9320 летальных случаев.

Во вторник президент РФ Владимир Путина подчеркнул, что борьба с коронавирусом будет вестись настойчиво и последовательно. Глава государства подчеркнул, что власти «сделали все, чтобы защитить жизнь и безопасность» россиян.