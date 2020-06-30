Посол РФ оценил слова Лукашенко о «вмешательстве» в дела Минска

Минск, 30 июня. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев назвал незначительными и безосновательными разговоры о том, что Москва якобы вмешалась во внутренние дела Минска в ходе нынешней избирательной кампании.

Ранее Лукашенко заявил, что намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить «вмешательство в выборы из-за рубежа». Глава государства, в частности, отмечал, что за оппонентами действующей белорусской власти стоят «кукловоды», которые «и в Польше живут, и из России подкидывают».

«Мне все эти разговоры о том, что Россия вмешивается,… не кажутся не то, что серьезными, они не кажутся имеющими под собой даже самый минимум каких бы то ни было оснований», — заявил Мезенцев радио Sputnik Беларусь.

Дипломат напомнил, что Белоруссия для России является ближайшим союзником, и есть «тысячи примеров особого, братского отношения» народов двух стран друг к другу.

Напомним, ранее заявление Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии, передавал RT. Представитель Кремля подчеркнул, что Минск не предоставил никаких доказательств якобы вмешательства России в выборы. По его словам, это заставляет задуматься, «насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения».

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.