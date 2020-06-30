Темнокожий Иисус появился в британском соборе

Лондон, 30 июня. Англиканская церковь отметилась готовностью проявить свою солидарность активистам движения «Жизни чернокожих имеют значение».

На фоне массовых беспорядков, спровоцированных в США убийством полицейскими афроамериканского правонарушителя Джорджа Флойда, можно наблюдать, как в движение «Жизни чернокожих имеют значение» (Black Lives Matter — BLM) начинает набирать силу и в других странах Запада. Иллюстрацией такого развития событий недавно стало появление темнокожего Иисуса в британском соборе.

«Картина с чернокожим Иисусом Христом, вариация на тему знаменитой фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», получившая одноименное название, появилась на алтаре Сент-Олбанского собора в британском графстве Хартфордшир в качестве знака солидарности с движением Black Lives Matter», — сообщается в материале «РИА Новости».

Источником указывается на то, что до этого архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби выступил с призывом о пересмотре «изображение Христа как белого человека». При этом отмечается, что всего спустя неделю после призыва настоятель Сент-Олбанского собора согласился разместить картину на алтаре. Само провокационное полотно было написано художницей Лорной Мэй Уодсворт в 2009 году. Источником отмечается, что образ Христа был написан с жителя Ямайки. Также отмечается, что в прошлом году данная картина была повреждена в результате выстрела в нее злоумышленников из пневматического оружия.

«Жизни темнокожих имеют значение, поэтому мы превратили наш Алтарь Изгнанных в место для размышлений и молитв, поставив в самый центр алтарную картину, написанную Лорной», — в интервью Daily Mail пояснил такое решение настоятель собора.

Ранее стало известно о требовании писателя и активиста Black Lives Matter Шона Кинга об избавлении общественного пространства от изображения Христа с белым цветом кожи.