Девушка-волонтер из Твери поделилась впечатлениями после получения автографа Путина

Москва, 30 июня. Волонтер из Твери Екатерина Лабутина не могла представить, что получит записку с автографом президента России Владимиром Путиным. Девушка рассказала, что оставит ее себе на память.

Напомним, в среду, 30 июня, состоялось торжественное открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. В мероприятии приняли участие национальные лидеры России и Белоруссии, а также ветераны Великой Отечественной войны. Одного из фронтовиков сопровождала 24-летняя Екатерина.

Девушка попросила ветерана взять у российского президента автограф, а тот в свою очередь передал просьбу Путину, который сдержал обещание и вручил фронтовику записку.

«Я если честно и не думала, что все получится, просто надеялась. А теперь выходит, что я очень счастлива. Все мероприятие в целом было потрясающее, очень масштабное. Очень красивый памятник. Все было прекрасно организовано. Очень хорошие шатры для ветеранов, где они могли посидеть, отдохнуть, поесть, попить чай», — поделилась впечатлениями Екатерина в интервью Kp.ru.

Девушку настолько переполнили эмоции, что она пока не придумала, как будет хранить полученный автограф президента.