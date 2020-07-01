Гибель Джорджа Флойда в США спровоцировала новую волну насилия в ЮАР

ЮАР, 30 июня. Жестокое нападение на семью белых фермеров произошло неподалеку от городка Петрусбург в центральной части Южноафриканской Республики. Нападавшие нанесли тяжелые травмы хозяйке дома и ее сыну.

Избиения, а подчас и убийства буров — потомков белых поселенцев в ЮАР — начались еще в эпоху апартеида. Однако после его ликвидации стремление чернокожих граждан ЮАР отомстить белому населению страны за годы унижений ничуть не угасло. Фактически в стране процветает расизм, только в роли угнетаемого сообщества выступают буры.

Предыдущий всплеск насилия против белого населения в ЮАР случился не так давно, в 2018 году, когда президент страны Сирил Рамафоса подписал программу об изъятии земель у белых фермеров без какой-либо компенсации. Этот проект вызвал возмущение мирового сообщества своей явной антибурской направленностью.

Новую волну агрессии в отношении белого населения страны спровоцировала резонансная смерть чернокожего американца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией. Начавшись в Соединенных Штатах, акция Black Lives Matter выплеснулась за пределы страны, охватив западноевропейские и некоторые другие государства.

Однако если в США протестующие разрушают памятники подозреваемым в расизме историческим деятелям, а в Европе требуют возврата культурных ценностей, вывезенных из Африки, то в ЮАР вспомнили неофициальный гимн местного чернокожего населения — «Убей бура».

Учитывая попустительское отношение властей ЮАР к подобным агрессивным действиям части населения, можно ожидать, что случай в Петрусбурге не станет единственным, даже несмотря на общественное осуждение.