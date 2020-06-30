Космонавт Иванишин стал первым человеком, проголосовавшим с МКС онлайн

Москва, 30 июня. Российский космонавт Анатолий Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию России онлайн, находясь на борту Международной космической станции. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Россиянин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с околоземной орбиты в онлайн-режиме.

«Находясь на Международной космической станции, он принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Иванишин смог проголосовать дистанционно на специальном интернет-портале, поскольку у него есть постоянная регистрация в Москве.

Космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с околоземной орбиты онлайн — https://t.co/ee8EfOxNZG



???????? Находясь на Международной космической станции, он принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ pic.twitter.com/xy5F7UTcwX — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 30, 2020

Еще один российский космонавт Иван Вагнер, который работает сейчас на МКС, проголосует 1 июля через доверенное лицо, которое будет находиться в Центре управления полетами ЦНИИмаш. Там Вагнер по закрытому каналу связи объявит свое решение, а доверенное лицо отразит его в бюллетене.