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Космонавт Иванишин стал первым человеком, проголосовавшим с МКС онлайн

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Космонавт Иванишин стал первым человеком, проголосовавшим с МКС онлайн

Москва, 30 июня. Российский космонавт Анатолий Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию России онлайн, находясь на борту Международной космической станции. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.  

Россиянин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с околоземной орбиты в онлайн-режиме.

«Находясь на Международной космической станции, он принял участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Иванишин смог проголосовать дистанционно на специальном интернет-портале, поскольку у него есть постоянная регистрация в Москве.

Еще один российский космонавт Иван Вагнер, который работает сейчас на МКС, проголосует 1 июля через доверенное лицо, которое будет находиться в Центре управления полетами ЦНИИмаш. Там Вагнер по закрытому каналу связи объявит свое решение, а доверенное лицо отразит его в бюллетене.

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