Киев просит Европарламент осудить визит французских депутатов в Крым

Киев, 30 июня. Киев обратился к главе Европарламента и главе комитета Европарламента по иностранным делам с призывом осудить визит французских евродепутатов в Крым, сообщает пресс-служба украинского представительства при Евросоюзе.

Французские депутаты Европарламента должны прибыть в Крым 30 июня и пробыть на полуострове до 2 июля.

«Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий обратился с письмом к президенту Европейского парламента Давиду Сассоли и председателю комитета Европарламента по иностранным делам Дэвиду Макалистеру с призывом решительно осудить и отреагировать должным образом на незаконный визит французских евродепутатов в оккупированный Крым», — говорится в сообщении.

Крым вернулся в состав РФ после референдума в 2014 году, на котором абсолютное большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. В Москве неоднократно отмечали, что волеизъявление крымчан было сделано демократическим путем, в полном соответствии с международным правом.

Западные страны, поддерживая Украину, ввели санкции в отношении России после ее воссоединения с Крымом. В частности, 29 июня ЕС продлил экономические санкции против РФ на шесть месяцев.

Стоит отметить, что в последнее время многие европейские политики высказываются за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций, передает «Царьград».