Посольство РФ в США рассказало о призывах «свести счеты с русскими»

Вашингтон, 30 июня. Посольство РФ в Вашингтоне передало в правоохранительные органы США и Госдепартамент данные об угрозах, распространяемых в Сети после публикации The New York Times.

Газета ранее выпустила материал, в котором без каких-либо доказательств утверждалось, что российская военная разведслужба якобы «предлагала вознаграждение» боевикам, связанным с движением «Талибан»1 (запрещено в РФ), за нападения на американских служащих в Афганистане.

Как отметил посол Анатолий Антонов, в адрес дипмиссии уже поступило множество угроз. Но теперь, по его словам, появилась более серьезная проблема.

«После того, как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы «свести счеты с русскими», — рассказал дипломат.

Антонов отметил, что в американском обществе превалируют негативные настроения, что связано со сложной социально-экономической обстановкой в США. Страна сначала столкнулась с пандемией коронавируса, которая ударила по экономике, а затем с массовыми беспорядками из-за полицейского произвола.

«Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании», — констатировал посол.

Он выразил надежду, что Вашингтон выполнит обязательства по защите дипломатических учреждений.

Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее заявил, что обвинения в «сговоре РФ с талибами», выдвинутые в публикации газеты The New York Times, не подтверждены разведсообществом США.

МИД РФ назвал сообщение NYT «незатейливым вбросом» и «чушью». В ведомстве констатировали, что ничего другого ожидать от разведки, которая «с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане», было нельзя.

Сам американский президент Дональд Трамп назвал статью «заказухой», отметив, что ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу, ни главе аппарата Белого дома Марку Мидоусу никто не докладывал о так называемых «нападениях русских на американские войска в Афганистане», пишет НСН.

1 Организация запрещена на территории РФ.