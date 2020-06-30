Местный житель рассказал, кто мог «настучать» о поездке Волочковой в Дивеево

Нижний Новгород, 30 июня. Жители села Дивеево не исключили, что бывшую приму Большого театра Анастасию Волочкову нижегородским властям «сдали» московские паломники, которые не смогли попасть в храм.

Танцовщица тайно пробралась в село, закрытое на карантин, и посетила монастырь, открытый только для местных жителей. Звезда разместила в своем профиле в Instagram несколько фотографий. Позднее в гости к артистке пришли полицейские и выписали протокол об административном правонарушении, указал РИАМО. 44-летняя знаменитость, которая назвала себя «примой-балериной всея Руси», была возмущена действиями правоохранителей и стала по-хамски разговаривать с ними, оскорбляя и угрожая им.

На скандал отреагировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, к нему обратились местные жители и выразили непонимание, почему ограничения и запреты не действуют для всех, сообщил «ФедералПресс».

Местный житель в беседе с «Московским комсомольцем» предположил, что «настучали» на Волочкову московские паломники, которые не смогли попасть в монастырь из-за карантина в селе. Он убежден, что среди жителей Дивеево знает танцовщицу только молодежь, да и в целом земляки не будут строчить жалобы главе региона.