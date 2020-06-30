В Сети обсуждают удивительное сходство подросшего сына Стоцкой с Киркоровым

Москва, 30 июня. Новое фото певицы Анастасии Стоцкой со своим сыном Александром породило активную дискуссию в Сети. Поклонники заметили, что подросший мальчик удивительно похож на Филиппа Киркорова.

Но еще более удивительным оказалось сходство Саши с наследником поп-исполнителя Мартином. Накануне Стоцкая с детьми посетила его день рождения. На совместном фото Мартин и Александр выглядят как родные братья. У них одинаковый цвет волос и даже прически.

Тема сходства ребенка Стоцкой с Киркоровым обсуждается не впервые. В Сети давно ходят слухи об этом. Однако стоит помнить, что сын «короля эстрады» родился от суррогатной матери, а Стоцкая давно замужем за респектабельным бизнесменом.

Уже совсем скоро Александру исполнится девять лет, и Стоцкая готовит для сына пышный праздник, однако вряд ли ей удастся переплюнуть роскошный день рождения Мартина.

Празднование восьмилетия мальчика прошло в стиле «Звездных войн». На торжествах были замечены Андрей Малахов, Сергей Лазарев, Яна Рудковская, Юлия Барановская, Ани Лорак и другие звезды. Сын певца был буквально осыпан дорогими подарками, но больше всех впечатление произвел Тимати, пригнавший для Мартина мотоцикл стоимостью 100 тысяч рублей, передает издание «Дни.ру».