В Сети обсуждают удивительное сходство подросшего сына Стоцкой с Киркоровым

Москва, 30 июня. Новое фото певицы Анастасии Стоцкой со своим сыном Александром породило активную дискуссию в Сети. Поклонники заметили, что подросший мальчик удивительно похож на Филиппа Киркорова.
Но еще более удивительным оказалось сходство Саши с наследником поп-исполнителя Мартином. Накануне Стоцкая с детьми посетила его день рождения. На совместном фото Мартин и Александр выглядят как родные братья. У них одинаковый цвет волос и даже прически.
Тема сходства ребенка Стоцкой с Киркоровым обсуждается не впервые. В Сети давно ходят слухи об этом. Однако стоит помнить, что сын «короля эстрады» родился от суррогатной матери, а Стоцкая давно замужем за респектабельным бизнесменом.
А вы любите читать? Учась в театральном институте, я много читала классической и учебной литературы. Сейчас, каюсь, читаю не так много из-за нехватки времени, а надо бы исправиться. ????Даже в дорогу ????????удобно взять с собой электронный носитель????, закачав кучу интересных книжек. Стараюсь больше читать сама и своим примером прививать интерес у детей к чтению с самого раннего возраста - это развивает воображение, внимательность, память, повышает уровень грамотности. Сейчас свободного времени много, выбирали с сыном, что почитать на лето. Из сказок мой почти девятилетний маленький мужчина, говорит, уже "вырос", посерьезней что-то захотел. И мы нашли одну книгу - Конституцию для детей с поправками. Саша удивился: «Это то, о чем сейчас все говорят?!». В общем, захотел прочитать сам. Ребенку понравились яркие картинки, интересные сравнения, простой понятный язык. Я и сама с удовольствием читаю, окультуриваюсь, так сказать:) А кому стало интересно - бегом на Литрес.
Уже совсем скоро Александру исполнится девять лет, и Стоцкая готовит для сына пышный праздник, однако вряд ли ей удастся переплюнуть роскошный день рождения Мартина.
Празднование восьмилетия мальчика прошло в стиле «Звездных войн». На торжествах были замечены Андрей Малахов, Сергей Лазарев, Яна Рудковская, Юлия Барановская, Ани Лорак и другие звезды. Сын певца был буквально осыпан дорогими подарками, но больше всех впечатление произвел Тимати, пригнавший для Мартина мотоцикл стоимостью 100 тысяч рублей, передает издание «Дни.ру».