В Сети обсуждают удивительное сходство подросшего сына Стоцкой с Киркоровым

А вы любите читать? Учась в театральном институте, я много читала классической и учебной литературы. Сейчас, каюсь, читаю не так много из-за нехватки времени, а надо бы исправиться. ????Даже в дорогу ????????удобно взять с собой электронный носитель????, закачав кучу интересных книжек. Стараюсь больше читать сама и своим примером прививать интерес у детей к чтению с самого раннего возраста - это развивает воображение, внимательность, память, повышает уровень грамотности. Сейчас свободного времени много, выбирали с сыном, что почитать на лето. Из сказок мой почти девятилетний маленький мужчина, говорит, уже "вырос", посерьезней что-то захотел. И мы нашли одну книгу - Конституцию для детей с поправками. Саша удивился: «Это то, о чем сейчас все говорят?!». В общем, захотел прочитать сам. Ребенку понравились яркие картинки, интересные сравнения, простой понятный язык. Я и сама с удовольствием читаю, окультуриваюсь, так сказать:) А кому стало интересно - бегом на Литрес.

