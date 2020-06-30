Вирусолог объяснил, почему ЕС не стоит бояться открытия границ с Россией

Опасения не пускать россиян на территорию Европейского союза надуманны и крутятся только вокруг политики, поскольку европейцы уже сами получили «очень большую дозу» коронавируса. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал вирусолог Алексей Аграновский.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на решение Совета ЕС об открытии границ с 14 странами, не включая Россию. В частности, в этот список попали Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Помимо этого, Совет ЕС не исключил открытия границ для жителей Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана. Евросоюз также не против наладить сообщение с Китаем, если власти этой страны подтвердят готовность принять граждан ЕС.

При этом опубликованное заявление носит рекомендательный характер, а не является обязательным документом. Органы власти каждой страны отвечают отдельно за его выполнение. Сами европейские государства могут только постепенно снимать ограничения на поездки в перечисленные страны.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Аграновский объяснил, что любые передвижения людей между странами в настоящий момент не усилят риск большего числа заражений коронавирусной инфекцией, поскольку она есть уже практически в любой части мира. В России, может быть, один из самых высоких уровней заболеваемости, но при этом самая низкая смертность.

«Европейцы могут бояться, что приедет множество носителей коронавируса, однако они уже сами получили «очень большую дозу». Эти страхи Европейского ничтожны, так как инфекция уже была в Испании и Италии. Поэтому, как говорится, «поздно пить Боржоми». Их опасения надуманны и крутятся лишь вокруг политики. Кто-то в Европейском союзе хочет показать, что он любит свой народ и боится, что русские привезут коронавирус вдобавок ко «вмешательству в выборы». Все это старые игры Европы, которые совершенно прозрачны и понятны», — заявил Аграновский в интервью ФАН.

Кроме того, сейчас самой России уже можно открывать границы с Евросоюзом, считает собеседник ФАН. Тем более информационная паника по этому поводу спадает, а это очень важный фактор.

«Теоретически кто-то может приехать и заразить как одного или двух человек, так и 30 человек могут заразить 90 человек. Но у нас уже больны тысячи людей, а кто-то уже выздоровел. Некоторые люди вообще перенесли болезнь на ногах, даже не зная об этом. Бояться того, что к нам приедут 30 или 40 больных, нет никаких оснований. Это ничтожное количество в общую копилку вирусных носителей», — сказал вирусолог.

При этом Аграновский заметил, что у людей создается коллективный иммунитет к заболеванию. Однако трудно его оценить, пока не будут проведены анализы на антитела у большинства людей и не будут более совершенными тесты, чтобы мы могли в них верить.

«Но мы не знаем одного, а именно, насколько коллективный иммунитет будет устойчив к данной инфекции. На каждый вирус сила иммунитета может быть индивидуальной. С этим связан вопрос, возможна ли вторая волна и насколько она будет существенной. Если у человека появится хороший иммунитет, то возникнут «перегородки» и инфекция будет распространяться с трудом. К тому же сам вирус ослабевает в нашей популяции», — добавил ученый.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом произошли в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. В ходе медицинских исследований удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. За пару месяцев инфекция стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, как Россия во время пандемии не только боролась с COVID-19 сама, но и помогала европейским странам. По его словам, такая помощь оказывалась вне всяких политических соображений, а потому, что странам Евросюза было тяжело, и они об этом попросили.

Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется. В некоторых регионах снимаются введенные ограничительные меры. На сегодняшний день проведено уже более 19,5 млн тестов на COVID-19. Общее число случаев коронавируса с начала эпидемии составило 647 849, 412 650 из них выздоровели, 9 320 скончались.