«Модного батюшку» заметили в Москве с новыми аксессуарами от Louis Vuitton

Москва, 30 июня. Протоиерей Вячеслав Баскаков из Тверской епархиальной научной библиотеки, которого в Сети называют модным священником, вновь появился на публике с дорогостоящими аксессуарами.

В Сеть попала видеозапись прогулки Баскакова в центре Москвы. Мужчина гуляет по городу в черном одеянии. Образ протоиерей разбавил аксессуарами — сумкой и шарфом французского модного дома Louis Vuitton, указал телеканал 360.

Внимание публики священник привлек после выходов в свет в модных дорогих вещах. Баскаков, публикуя в своем профиле в Instagram фотографии с обновками, хвастался перед фолловерами дорогими вещами. Многие пользователи Сети гадали, откуда у батюшки есть деньги на покупку одежды и аксессуаров популярных европейских домов мод.

Позднее мужчина рассказал, что вещи люксовых брендов он покупает либо на распродажах, либо берет кредит, напомнила «Вечерняя Москва». При этом на самую дорогую обувь в его коллекции скидок не было, и ему пришлось копить на нее целый год.

В конце лета прошлого года Баскаков получил устный выговор за публикацию в соцсети фото туфель и сумок Gucci, аксессуаров Louis Vuitton и прочих дорогих вещей. Представитель дисциплинарной комиссии Тверской епархии назвал действия модного священника баловством.