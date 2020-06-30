Украина стоит на пороге уличной войны с радикалами

В последние дни по всей Украине прокатилась волна нападений на оппозиционных активистов и на их офисы. Националисты попытались напугать членов вменяемых политсил — «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «Партии Шария», открыто выступающих против нынешнего курса страны. Однако оппозиционные структуры стремительно создают собственные боевые отряды, понимая, что слабая власть не защитит их от радикалов, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

В середине июня нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива официально объявил о создании гражданского движения «Патриоты — За жизнь». А уже 19 июня тот же Кива опубликовал видео с первых сборов этого движения, на котором были показаны десятки крепких молодых людей и мужчин. Чуть позже в партии заявили, что речь идет о создании «народных дружин самообороны от уличных праворадикалов».

Эта информация в нынешней обстановке прозвучала вполне логично. Хотя бы потому, что украинские «правые», подконтрольные экс-президенту Петру Порошенко и его единомышленникам, в последнее время реально распоясались. На последних акциях (в том числе в поддержку нациста-убийцы Стерненко) они нападали не только на неугодных им журналистов, но и на случайных мирных граждан. Эксперты полагают, что «спусковыми крючками» для формирования «бригад противодействия националистам» стали нападения на офис партии ОПЗЖ в центре Киева, случившиеся 23 мая. А также блокада офиса издания Gordon.ua, начавшаяся сразу после того, как журналист Дмитрий Гордон взял интервью у экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина.

Одним словом, радикалы вновь, совсем как при Порошенко, начали не в меру активно вмешиваться в политическую жизнь страны. Вторая причина возникновения «антинационалистических отрядов» еще очевиднее — вопреки стереотипам, сегодня на Украине есть тысячи вменяемых, спортивных и думающих граждан, которых категорически не устраивает ни националистическая, ни проевропейская повестка страны. Сотни тысяч украинцев видят — «курс в Европу» приносит стране все больше экономических бедствий. А радикалы, на каждом углу орущие о своем патриотизме, действуют отнюдь не в национальных интересах, а, скорее, вопреки им.

Однако до последнего времени никто не решался дать нацистам отпор, поскольку их потенциальных противников некому было организовать. Конечно, отдельные граждане и ранее отбивались от самых агрессивных «активистов», порою даже били их «всем миром». Но это были единичные, спонтанные случаи — на уровне бытовых конфликтов или пьяных стычек. При этом битые радикалы реагировали организованно — либо подтягивали «побратимов» для новой драки, либо привлекали силовиков — для возбуждения дел за «нападение на ветерана». В общем, конфликтовать с местными нацистами для рядового украинца было себе дороже. Поэтому граждане обычно сдерживались, глядя на бесчинства «патриотов».

Теперь, судя по всему, желающим проучить радикалов силой будет куда обратиться. На прошлой неделе «Патриоты — За жизнь» уже прошли первое боевое крещение, вступив в схватку с «Нацкорпусом» в Ровенской области (там нацисты пытались напасть на «слугу народа» Литвиненко, который приехал в регион вместе с Кивой).

В этом же тренде действует и «Партия Шария», которая 17 июня собрала на Банковой митинг протеста против нападений радикалов и бездействия власти. Тогда на манифестантов несколько раз пытались напасть националисты, но полиция их быстро «запаковала» (было задержано 15 человек, всех быстро отпустили). После окончания митинга столкновения перенеслись в подземку, и вскоре появились видео, как с побитыми «шариевцами», так и с униженными националистами.

Вид поколоченных «побратимов» вызвал неимоверный гнев радикалов. Они заявили, что «пророссийские силы избили ветеранов АТО» и призвали к мести. Экс-командир полка «Азов», глава штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин заявил:

«Не все украинцы могут противостоять нападениям тренированных и проплаченных титушек. Мы предлагаем помощь и защиту всем патриотам, кто чувствует угрозу своей жизни и здоровью. В 2014-м мы подавили любые попытки установления российских порядков на украинских улицах. Но сегодня война снова пришла в мирные города. Напоминаем: единственный порядок, который будет на улицах украинских городов — это украинский порядок. Если его не сможет навести полиция, то это сделаем мы, патриоты и ветераны войны».

Свои слова нацисты подкрепили действиями — вскоре началась серия нападений на активистов Шария. 24 июня двое нацистов избили главу житомирской ячейки партии, ворвавшись в ее штаб. Одним из нападавших оказался бывший боец батальона «Азов» Роман Боровик по кличке «Сатана». Произошли нападения на «шариевцев» и в других регионах Украины. При этом полиция либо вообще не задерживала нападавших, либо суды затем отпускали их под домашний арест или под личные обязательства.

Самое жестокое избиение произошло 25 июня в Харькове, где атаковали Никиту Роженко — координатора местной ячейки «Партии Шария», который вел колонну на громкой акции в Киеве. Нападение произошло на улице Веснина, в двух шагах от главного следственного управления Нацполиции. Нацисты избили молодого спортивного парня буквально до полусмерти, буквально забрызгав все вокруг его кровью. По словам врачей, у Никиты Роженко оказалась перебита орбитальная черепная кость, он почти потерял зрение и слух, а также обоняние.

Реакции властей на избиения активистов Шария не последовало, а реакция полиции была формальной. Хранили молчание по этому поводу международные организации и посольства. Зато жуткий инцидент вынудил одного из лидеров ОПЗЖ Вадима Рабиновича заявить, что теперь «партия еще активнее будет создавать отряды самообороны».

«То, что случилось в Харькове, — это начало периода, когда фашистские отряды ведут Украину к повальному террору, и происходит все это при полном бездействии власти, — заявил нардеп. — Либо власть сама наведет порядок на улицах, либо мы должны осознать, что ждать спасения нам не от кого, и самими организовывать народные дружины самообороны. Запугивать и убивать нас по одному мы не дадим!»

По мнению политолога Никиты Жарких, «история с людьми Шария показала, что бешеные собаки ручными не бывают».

«Мы все вдруг увидели, в какой страшной реальности мы здесь живем на Украине. Шарию удалось обеспечить достойную охрану марша, но, к сожалению, только на время его проведения. А дальше охрану правопорядка должна обеспечивать власть Украины. То, что Шарий не приезжает в царящий здесь беспредел, говорит о том, что у него мозги на месте. Дело в том, что некоторые политики в борьбе за улицу и власть вообще не остановятся ни перед чем. А остановить их с каждым разом будет все труднее. Но власть делает вид, что «все под контролем», — считает Жарких.

На самом деле, указывает политолог, сегодня у режима Зеленского все фактически вышло из-под контроля.

«Я лично вижу только два варианта развития событий. Первый — «коммунистический», когда загнанный в угол народ снесет эту власть к чертовой матери, исключительно из чувства самосохранения. Второй вариант — «нацистский», когда власть снесут те, на кого она сегодня закрывает глаза и думает, что они — «ручные». Бешеные собаки ручными не бывают! А команда Шария четко показала нам, в какой реальности мы живем. И это очень страшная реальность! А те, кто ругает Шария на чем свет стоит, пытаются увести нас от понимания этой реальности», — заключает Жарких.

Украинский публицист и блогер Юрий Ткачев задается риторическим вопросом — как можно оправдать охоту провластной организации за оппозиционными активистами?

«На Украине это делают легко! Давайте представим, что в России или Белоруссии провластная общественная организация открыто заявляет о начале «охоты» за активистами оппозиционной партии, после чего этих активистов начинают реально жестоко избивать. Скажем, члены каких-нибудь «Наших» начали нападать на активистов Навального, — предполагает публицист. — Представляете себе вой, который тут же подняли бы все западные и «грантовые» СМИ, все эти «радиосвободы» и прочая перхоть? А теперь меняем «Россию» на «Украину», а «Наших» на «Нацкорпус». И все — «грантовые» и мировые СМИ тут же засовывают язык в жопу. А особо одаренные масс-медиа даже объясняют — почему это «хорошо и правильно», или хотя бы «понятно и простительно». Мой вам совет — просто никогда не слушайте этих лицемеров. Они говорят только то, что выгодно их хозяевам. Правды, справедливости, гуманизма и честности, оторванных от интересов хозяина, для них не существует».

Аналитик Украинского института политики Даниил Богатырев констатирует — украинская улица давно закреплена за радикалами, и вытеснить их оттуда будет непросто.

«На Украине после 2014-го улица прочно «закрепилась» за националистами. Любые уличные акции без их одобрения рисковали нарваться на их жесткое противодействие, в том числе силовое, с применением грубой физической силы. Также у них есть подлая тактика — по одному вылавливать противников и «наказывать» их за политическую позицию, которая противоречит их позиции», — говорит Богатырев.

Именно поэтому националисты так набросились на сторонников Шария, указывает эксперт.

«Шарий недавней акцией показал не только то, что представители политических взглядов, отличных от националистических, могут выйти организованным митингом. Он четко показал, что они могут оказать силовое противодействие радикалам. Однако те, кто вступает в силовое противостояние с радикалами, рискуют многим и не могут быть застрахованы ни от чего. Националисты сегодня фактически имеют карт-бланш на любые силовые действия, вплоть до физической ликвидации оппонентов», — отметил Богатырев.

Пока что очевидное преимущество — за радикалами, отмечают аналитики. Радикалы более сплоченны, у них намного больший опыт силовых действий. Мобилизационные возможности «Нацкорпуса» в любом из крупных городов (кроме Одессы) также заметно выше, чем у их оппонентов. Да и контингент, который националисты могут вывести на улицы, более подготовлен к бою. Им не нужна специально подготовленная и перебрасываемая из города в город охрана. Кроме того, националисты обладают опытом и навыками «точечной» уличной войны.

По мнению экспертов, сегодня начались «позиционные бои» в привычном для праворадикалов формате — «вычисление» оппонентов через соцсети, «накрывание» их пикетов и сборов и т.д. Тем не менее, судя по всему, в рядах оппозиции, которым смертельно надоел беспредел нацистов на улицах, сейчас начинается повсеместное наращивание силового блока.

«Охрана у нас есть, средства самозащиты есть, разрешенное оружие есть практически в каждой ячейке», — заявила Ольга Шарий.

Впрочем, отмечают политологи, пока что реальная «уличная гражданская война» на Украине еще не началась. Но, судя по ряду признаков, она уже на пороге. Пока националисты пускают в ход только биты или молотки. А ведь в их арсеналах — огромное количество легального гладкоствольного и нарезного оружия (вплоть до снайперских винтовок), с которым они уже давно профессионально тренируются. Многие из них имеют опыт его применения на поле боя. Впрочем, и среди тех, кому смертельно надоел диктат «патриотов», тоже немало хорошо обученных и подготовленных людей. Так что теперь, говорят аналитики, многое в развитии ситуации будет зависеть от действий власти. Ну, или от ее бездействия, к которому на Украине уже почти привыкли.