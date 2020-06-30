Джанабаева без макияжа неприятно удивила подписчиков

Москва, 30 июня. Певица, актриса и телеведущая Альбина Джанабаева показала, как принимает «солнечные ванны» в модном купальнике. Но фото неожиданно спровоцировало поток критики в адрес 41-летней звезды.

Артистка вместе с супругом, певцом и продюсером Валерием Меладзе стараются как можно более активно проводить свободное время после смягчения ограничительных мер, введенных весной из-за пандемии.

Недавно пара вместе отправилась на велопрогулку.

«25 километров проехали», — написала артистка в Instagram.

А затем певица решила позагорать на лужайке. Джанабаева нарядилась в купальник карамельного цвета, который выгодно подчеркнул достоинства ее фигуры.

Однако подписчики в социальной сети обратили внимание вовсе не на формы звезды, а на ее лицо. Певица, по их мнению, невыигрышно смотрится без макияжа. Без косметики Джанабаева стала «серой мышкой» и «резко постарела», считают неприятно удивившиеся интернет-пользователи.

Стоит отметить, что, судя по обновлениям в аккаунте, Джанабаева все-таки удалила напугавшее фанатов фото.

Ранее пользователи Instagram обсудили фотографию Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Она решила продемонстрировать свое лицо без фильтров и ретуши. Многие отметили, что, несмотря на возраст, 71-летняя певица находится в прекрасной форме и не стесняется своих недостатков. На снимках заметны как морщины на лице певицы, так и поредевшие волосы.