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Минкомсвязь объявила об удалении личных данных россиян из цифровых пропусков

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Минкомсвязь объявила об удалении личных данных россиян из цифровых пропусковМосква, 30 июня. Минкомсвязь удалила все личные данные россиян, которые использовались ранее для оформления цифровых пропусков. Об этом заявил сегодня глава ведомства Максут Шадаев.

«Мы все удалили», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

О том, что персональные данные, которые используются при оформлении цифровых пропусков, будут удалены из государственных систем после их отмены, Шадаев сообщал еще 26 мая. Пропускной режим в Москве был отменен 9 июня, напоминает телеканал 360. 8 июня в мэрии подтвердили, что личные данные москвичей, которые указывались при оформлении пропусков для поездок по столице будут уничтожены согласно законодательству в ближайшее время. 

Режим пропусков в Москве и Подмосковье был введен в начале апреля на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. Сначала пропуска были нужны только для поездок на общественном транспорте. 15 июля пропускной режим распространился и на перемещения на личном авто.

Москва и Московская область стали первым, кто ввел такую систему. Следом за ними пропуска стали вводить и другие регионы. Постепенно ситуация с коронавирусом улучшилась, и власти субъектов начали отменять введенные ограничения, в том числе и электронные документы. 

По последним данным Роспотребнадзора, в России с начала эпидемии коронавируса было выявлено 647 849 случаев COVID-19, 412 650 из них полностью выздоровели, 9320 пациентов скончались.

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