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ФСИН рассказала о состоянии здоровья сидящего под домашним арестом Ефремова

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ФСИН рассказала о состоянии здоровья сидящего под домашним арестом Ефремова

Москва, 30 июня. Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, не нарушает условий домашнего ареста. Об этом заявил глава управления ФСИН по столице Сергей Мороз.

«Его состояние здоровья удовлетворительное, он очень сильно переживает о том случае, который произошел», — рассказал он.

Мороз добавил, что соблюдение артистом условий домашнего ареста строго контролируют сотрудники ФСИН. Они каждый день проверяют его как лично, так и в режиме специальной телефонной связи.

Как напоминает «Царьград», выпивший Ефремов вечером 8 июня сел за руль автомобиля, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу в центре Москвы. На Садовом кольце его джип протаранил фургон Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался. А в крови Ефремова, который, к слову, в аварии не пострадал, нашли следы наркотических веществ.

ФСИН рассказала о состоянии здоровья сидящего под домашним арестом Ефремова

За то, чтобы заслуженный артист России получил реальный срок, выступили многие общественные и политические деятели. Например, худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков считает, что к смертельному ДТП Ефремова привела безнаказанность, которую «развивали» его коллеги. Он призвал противостоять «вознесению звезд на постамент».

Как пишет НСН, адвокат Ефремова ранее сообщил, что актер пережил сердечный приступ.

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Источник: ТАСС
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