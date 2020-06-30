На Украине создаются добровольные дружины по борьбе с националистами и неонацистами

Представители ряда общественных организаций Украины приступили к формированию так называемых «Антинацистских дружин» (АНД) — структуры, задачей которой является сохранение памятников советской эпохи, защита российских культурных центров и обеспечение охраны отдельных граждан, «попавших в поле зрения бывших боевиков АТО в Донбассе». По некоторым данным, активисты оставляют за собой право «наказывать лиц, пропагандирующих идеи Гитлера и Бандеры», а юристы движения обещают в ближайшее время привлечь к уголовной ответственности десятки украинских политиков и чиновников, а также лидеров националистических группировок. Возможно ли функционирование АНД в условиях современной Украины, разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Новоявленные антифашисты, как они себя сами называют, не прячутся за санитарными масками и не облачаются в камуфляжную форму. Но предпочитают отворачиваться от фотокамер и телевизионных объективов.

«У меня жена и двое детей, они не должны становиться заложниками моей политической позиции, — сказал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН глава региональной ячейки указанной организации из Киевской области Анатолий Кирик (имя изменено). — Однако так жить больше нельзя. Моего соседа националисты избили до полусмерти только за то, что на нем была курточка с надписью «Россия» и изображением двуглавого орла. А в [нашем] райцентре «патриоты» ударили по голове ребенка, положившего цветы к могиле Неизвестному солдату. Если у официального Киева не хватает возможностей положить конец этому безумию, мы этому безумию положим конец сами».

Идея создания единой силы, способной противостоять разгулу националистов на Украине, воплотилась в жизнь примерно две недели назад. Тогда в Киеве после суда над обвиняемым в убийстве украинским радикалом Сергеем Стерненко группа боевиков «Правого сектора»1 и С-14 (организации запрещены в РФ) принялась нападать на журналистов и даже правоохранителей. Массовые беспорядки были прекращены благодаря усилиям полицейского спецназа, но «сознательные националисты» заявили о намерении «мстить всем, кто не считает себя патриотом Украины».

В итоге только в украинской столице в ходе акций сторонников ПС и С-14 были ранены, по разным данным, до двухсот человек. Позже в Харькове боевики С-14 зверски избили координатора оппозиционной «Партии Шария» Никиту Роженко — молодой человек может ослепнуть и частично лишиться слуха. А в Сумской области радикалы попытались напасть на девушку, принесшую цветы к памятнику Пушкину (нападение было отбито усилиями вооруженного охранника расположенного неподалеку банка).

На вопрос, будет ли положен конец националистической истерии на Украине, «антинацистские дружинники» однозначно ответить не могут.

«Наша задача — показать и украинскому обществу, и международному сообществу, что цивилизованные люди в нашей стране могут противостоять откровенным неонацистам, — сказала Федеральному агентству новостей киевский юрист Марина Козырева. — Я лично обещаю, что подам документы на привлечение к уголовной ответственности «известной детской писательницы» (речь идет об Ирине Ницой. — Прим. ФАН) и львовской активистки ВО «Свобода» (речь идет об Ирине Фарион. — Прим. ФАН) за разжигание межнациональной ненависти».

Впрочем, в своем успехе в данном контексте Козырева не уверена.

«В условиях современной Украины местные националисты и неонацисты вряд ли понесут заслуженное наказание», — считает она.

Последнюю фразу Козыревой разделяют в украинском МВД. Как заявил корреспонденту ФАН на основе полной конфиденциальности один из чиновников ведомства, службы правопорядка на территории от Ужгорода до Славянска будут пресекать деятельность «Антинацистских дружин».

«Хоть АНД, хоть АБВГД: до тех пор, пока новая организация не будет зарегистрирована в государственных списках, она является незаконной, — сказал он. — Если хоть один «антифашист» даже плюнет в сторону «националиста» на какой-либо из уличных акций — провокатором будет признан первый».

В то же время о желании вступить в упомянутые дружины заявили более двух тысяч человек по всей Украине.

1 Организация запрещена на территории РФ.