Лоза о скандале с Волочковой в Девеево: Закон обязаны соблюдать все

Известный советский и российский певец, композитор Юрий Лоза напомнил, что если мы хотим жить в правовом государстве, соблюдать законы обязаны все без исключения.

Музыкант прокомментировал Федеральному агентству новостей скандальную выходку «балерины всея Руси» Анастасии Волочковой в селе Дивеево Нижегородской области.

«Я не слежу за Волочковой, мне она неинтересна, — сразу же признался Лоза. — Я с ней не перемолвился и двумя словами. Разве что пару раз видел ее где-то. Но все должны вести себя прилично. Это же относится ко всем вообще!»

По словам собеседника ФАН, все граждане, вне зависимости от того, кто они и чего добились, обязаны соблюдать какие-то предписания, правила и законы.

«Вообще, главенство закона в нашей стране должно быть все-таки на первом месте, — заявил Лоза. — Потому что если мы хотим жить в правовом государстве, необходимо этот самый закон соблюдать. И он должен быть одинаковым для всех. Ну, это же логично!»

Если написано, что «всем нельзя» (в Дивеево), значит, всем нельзя — без исключения, заключил собеседник ФАН.

Анастасия Волочкова решила приехать помолиться в Дивеево — место массового паломничества верующих, несмотря на то, что село было закрыто на карантин. Этот факт не остановил «балерину всея Руси», как она назвала себя позже во время общения с полицейскими.

Правоохранители составили на Волочкову протокол об административном правонарушении, и это ей сильно не понравилось. Она по-хамски разговаривала с представителями властей, оскорбляла их и угрожала им.

На скандал отреагировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона рассказал, что к нему обратились местные жители и выразили непонимание, почему ограничения и запреты не действуют для всех. Люди посчитали несправедливым, что кто-то поставил себя выше закона. Никитин, обращаясь к Волочковой в соцсетях, подчеркнул, что «закон един для всех».