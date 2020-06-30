Доктор Мясников рассказал о самом полезном овоще

Москва, 30 июня. Популярный телеведущий Александр Мясников назвал брокколи самым полезным из овощей. Именно брокколи содержит много витаминов и минералов, защищающих организм человека от рака.

В брокколи также есть антиоксиданты, поэтому овощ нужно есть в сыром виде. Мясников отметил, что ежедневно человек должен съедать не менее 0,5 кг овощей и столько же фруктов.

Растительная пища намного полезнее, чем витамины из аптеки. Натуральные продукты работают иначе, как таблетки. Они выдают необходимую дозу витаминов.

А таблетка «упала в желудок, а там ее кислота сожгла», пояснил Мясников. Он предложил пользоваться простым правилом при составлении правильного рациона.

Нужно есть красные, желтые, зеленые и фиолетовые овощи. Не стоит забывать о пользе ягод — черники и голубики. Они очень нужны гипертоникам.

Ранее Мясников призвал россиян не верить диетологам из Сети, которые пропагандируют ЗОЖ и предлагают сокращать суточный рацион. Он отметил, что голодать нельзя, но не стоит употреблять более 1800 ккал в сутки.