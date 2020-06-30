Скончался звезда фильма «Одиннадцать друзей Оушена» Карл Райнер

Вашингтон, 30 июня. Американский комик, актер и режиссер Карл Райнер ушел из жизни в возрасте 98 лет. О смерти артиста сообщил его сын, кинорежиссер Роб Райнер в своем Twitter-аккаунте.

Карл Райнер скончался в своем доме в Беверли-Хиллз в окружении семьи. Что стало причиной смерти кинозвезды, не уточняется, указал «Взгляд».

«Прошлой ночью мой отец умер. Когда я пишу это, мое сердце болит. Он был моим путеводным светом», — написал сын покойного режиссера.

Last night my dad passed away. As I write this my heart is hurting. He was my guiding light. — Rob Reiner (@robreiner) June 30, 2020

За свою карьеру Райнер выигрывал девять премий «Эмми» и одну «Грэмми». Американцам он наиболее известен по «Шоу Дика Ван Дайка», где он был одним из актеров и сценаристов ситкома.

На счету Райнера несколько десятков режиссерских картин, а также порядка сотни актерских работ, пишет «Мир 24». Среди его работ «Одиннадцать друзей Оушена», «Двенадцать друзей Оушена», «Тринадцать друзей Оушена», «Доктор Хаус» и «Парки и зоны отдыха». Он также озвучивал героя в популярном мультфильме «История игрушек».