Скончался звезда фильма «Одиннадцать друзей Оушена» Карл Райнер

Вашингтон, 30 июня. Американский комик, актер и режиссер Карл Райнер ушел из жизни в возрасте 98 лет. О смерти артиста сообщил его сын, кинорежиссер Роб Райнер в своем Twitter-аккаунте.

Карл Райнер скончался в своем доме в Беверли-Хиллз в окружении семьи. Что стало причиной смерти кинозвезды, не уточняется, указал «Взгляд».

Last night my dad passed away. As I write this my heart is hurting. He was my guiding light.